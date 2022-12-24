«Юбка уже на ушах! При всем честном народе»: в Сеть попало видео, как Бузову три человека вытягивают из «золотых» сапог

Ольга Бузова уже много лет не только ведет передачи, но и дает концерты. Она привыкла всегда быть в центре внимания. Примечательно, что артистка часто выбирает наряды, которые вызывают бурную реакцию у общественности. Недавно она на красной дорожке предстала в платье, которое едва прикрыло ее грудь.
Примечательно, что Ольга накануне снова приехала в Минск. Она участвует в съемках передачи «Фактор. By» в качестве члена жюри. Но на этот раз телеведущая также успела сняться в новогоднем шоу. Для такого случая она облачилась в мини-юбку с пайетками-чешуйками и золотые сапоги. Звезда исполнила свои хиты, блеснув бедрами на сцене.
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А вот потом Бузова оказалась в неловкой ситуации. Она застряла в своих сапогах. Три человека пытались освободить ее от обуви. Женщина держала кресло вместе с певицей, а стилист Никита Карцев с помощницей пытались стащить сапоги с ног телеведущей.
«Алин, ты стул держи! Ольгу тяни в другую сторону! Тяни, как репку! Давайте! Кожу не сорви с нее», – кричал оператор, который все запечатлел.
Поклонники были поражены тому, что Ольга забыла про колготки. «Она себя нормально ведет, пока ее не снимают», «Ноги красивые, длинные стройные», «Так кто же на голую ногу надевает?», «Что-то ножки пополнели», «Неужели нельзя сложиться пополам и снять самой сапоги? Ну люди как-то разуваются!», «Юбка уже на ушах! При всем честном народе», — прокомментировали пост подписчики.