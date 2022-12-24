«Юбка уже на ушах! При всем честном народе»: в Сеть попало видео, как Бузову три человека вытягивают из «золотых» сапог

Примечательно, что Ольга накануне снова приехала в Минск. Она участвует в съемках передачи «Фактор. By» в качестве члена жюри. Но на этот раз телеведущая также успела сняться в новогоднем шоу. Для такого случая она облачилась в мини-юбку с пайетками-чешуйками и золотые сапоги. Звезда исполнила свои хиты, блеснув бедрами на сцене.

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