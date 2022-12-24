«Ему не место в Букингемском дворце!»: Карл III принял историческое решение

Инсайдеры неоднократно сообщали о том, что принц Чарльз буквально терпеть не может Эндрю. Наследников британского престола разделяет внушительная разница в возрасте — 12 лет, но это не мешало им соперничать.

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