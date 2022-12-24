«Ему не место в Букингемском дворце!»: Карл III принял историческое решение

Новоявленный король Карл III решил выгнать из Букингемского дворца своего брата - принца Эндрю. Монарх принял такое решение из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.
«Любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Эндрю не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе, - заявил источник газеты The Sun.
Инсайдеры неоднократно сообщали о том, что принц Чарльз буквально терпеть не может Эндрю. Наследников британского престола разделяет внушительная разница в возрасте — 12 лет, но это не мешало им соперничать.
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