Сбежавший из России Белый раскорячился перед Ахеджаковой

Сбежавший из России Анатолий Белый поселился в Израиле. Актер нелицеприятно высказался о россиянах, и люди ему не простили предательство.
На святой земле так называемый артист встретился со скандальной Лией Ахеджаковой. Разумеется, они тут же нашли общий язык.
«Таких эмоций в Москве у Лии Меджидовны не было, — заявил он об игре коллеги в Израиле. — Она уникальная, она — душа. То, что сейчас она испытывает, какие эмоции выливаются из нее — это дорогого стоит».
Потом коллеги демонстративно на камеру обнялись и удалились.
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