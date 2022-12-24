Сбежавший из России Белый раскорячился перед Ахеджаковой

Сбежавший из России Анатолий Белый поселился в Израиле. Актер нелицеприятно высказался о россиянах, и люди ему не простили предательство.

На святой земле так называемый артист встретился со скандальной Лией Ахеджаковой. Разумеется, они тут же нашли общий язык.