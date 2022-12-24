«Упростит возможности»: появилось важное обновление по операции перевода средств с карты на карту

Россиянам объяснили, почему законопроект об отмене комиссии переводов денег с карты на карту станет настоящим спасением.
Оказалось, у многих есть сразу несколько счетов в разных коммерческих банках России. Гражданам доставляет неудобство комиссия при переводе с одной карты на другую. Так как подобных операций за день может быть несколько. И каждый раз с клиента банка будут списывать средства.
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«Поэтому принятие закона упростит возможности переводов. Но есть вероятность, что это приведет к потере части прибыли банками, которые зарабатывают за счет комиссий. Соответственно банки могут интегрировать их в какой-то иной вид комиссий. Но это только предположение, потому что каких-то четких данных на этот счет нет», – заявила консультант в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее россиянам рассказали о важной льготе для граждан старше 53 лет.