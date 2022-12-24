«Упростит возможности»: появилось важное обновление по операции перевода средств с карты на карту

Россиянам объяснили, почему законопроект об отмене комиссии переводов денег с карты на карту станет настоящим спасением.

Оказалось, у многих есть сразу несколько счетов в разных коммерческих банках России. Гражданам доставляет неудобство комиссия при переводе с одной карты на другую. Так как подобных операций за день может быть несколько. И каждый раз с клиента банка будут списывать средства.

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