Вот и вскрылось! Авербух опасался прихода Арзамасовой в «Ледниковый период»

Главный продюсер популярного шоу Первого канала «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что изначально с опаской относился к идее участия Лизы Арзамасовой в проекте. Фигурист считал, что им помешать могут личные отношения.

«Мы с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить именно наша совместная работа. Смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек», - заявил он.

Авербух уточнил, что Лиза уже участвовала в «Ледниковом периоде» ранее, но в этот раз многие вещи им приходилось начинать с нуля.

«Я считаю, что нам удалось создать ряд сильных, серьезных творческих работ, за что я ребятам очень благодарен. Когда все волнения отошли, мы смогли полностью переключиться в работу», - добавил Авербух в интервью «Теленеделе звезд».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».