«Я и виноват. Во многом»: муж Славы хочет вернуться к ней обратно

Экс-избранник певицы Славы впервые вышел на связь после рассказов артистки о разрыве их отношений.

Анатолий Данилицкий признался, что виноват в расставании со Славой. Однако он мечтает вернуть исполнительницу. Поскольку уверен, что их любовь сильнее мелких ссор и обид: