«Я и виноват. Во многом»: муж Славы хочет вернуться к ней обратно

Слава с гражданским мужем

Слава с гражданским мужем. Фото: Global Look Press 

Исполнительница недавно рассталась с Анатолием Данилицким.

Экс-избранник певицы Славы впервые вышел на связь после рассказов артистки о разрыве их отношений.

Анатолий Данилицкий признался, что виноват в расставании со Славой. Однако он мечтает вернуть исполнительницу. Поскольку уверен, что их любовь сильнее мелких ссор и обид:

«Я Анатолий. Муж Насти. Отец Антонины. Все, что Настя заявила – это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить».

«Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…», – признался гражданский муж Славы в соцсетях.

Напомним, ранее Слава заявила о поиске нового возлюбленного.

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