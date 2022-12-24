«На Родине не нашлось, чем заняться?»: в Сети накинулись на Устинью Малинину

Исполнительница Устинья Малинина столкнулась с хейтом из-за места нахождения. Артистка давно учится и живет в Лондоне.

Из-за последних мировых событий на Малинину посыпались обвинения в предательстве Родины. Фолловеры осуждают то, что Устинья выбирает жизнь в Великобритании и не желает возвращаться в Россию:

«Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети - за бугор», «А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?».

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