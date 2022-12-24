Дочь Эдиты Пьехи не разделяет слова Лаймы Вайкуле, которая «содержала весь Советский союз»

Илона Броневицкая

Илона Броневицкая. Фото: Global Look Press 

Певицу Илону Броневицкую возмутило поведение коллеги.

Наследница Эдиты Пьехи высказалась о Лайме Вайкуле. 

Илона Броневицкая не считает, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева были самыми масштабными фигурами в шоу-бизнесе недавнего прошлого.

«Слова Лаймы Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись девушки друг за друга. Бывает», – отметила дочь Пьехи в беседе с kp.ru.

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«Это абсурд! Эдита Пьеха так никогда бы не сказала», – добавила артистка.

Напомним, ранее артисты рассказали о своих предпочтениях при выборе вкусных блюд для новогоднего стола.

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