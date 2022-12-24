«Скидка будет доступна»: россиянам после 53 лет предоставят важную льготу

Стало известно, кому будет предоставлено послабление от государства. Речь идет не только о пенсионерах.

Ежедневные скидки ждут граждан в гипермаркетах «Лента».

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«Скидка будет доступна только тем, у кого есть бонусная карта лояльности сети и кто подключился к социальной программе. Участниками могут стать не только пенсионеры всех категорий, но и другие граждане: ветераны труда, инвалиды любой группы, участники боевых действий, многодетные семьи, опекуны несовершеннолетних инвалидов, матери-одиночки, а также чернобыльцы и почетные доноры», – отметили в primpress.ru.