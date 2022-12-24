«Я поправился»: Иосиф Пригожин не может избавиться от ненавистных килограммов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на внешний вид и вес.
Оказалось, Пригожин поправился после долгих усилий над похудением. Знаменитость под руководством стройной жены занимался спортом и ограничивал себя в питании. Однако в последнее время Иосиф Пригожин снова набрал лишние килограммы.
«Я поправился на 20 килограммов. Думаю, сыграли свою жестокую шутку лекарства, которые я принимал, когда болел коронавирусом», – предположил Пригожин.
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«Я уже 500 раз сдавал анализы. Выявлял продукты, которые мне нужно исключить из своего рациона. Мне не рекомендуется употреблять – красное мясо, помидоры, красное вино. Не рекомендуется, но очень хочется!», – добавил продюсер.
К слову, еще и домработница Пригожина влияла на рацион продюсера не самым лучшим образом.
«Она сейчас уехала, поэтому теперь я есть не буду. А до этого баловала меня так, что невозможно просто», – заявил Иосиф Пригожин в беседе с Prozvezd.info.
Напомним, ранее жена Иосифа Пригожина рассказала о любимых блюдах на Новый год.