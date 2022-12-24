«Я поправился»: Иосиф Пригожин не может избавиться от ненавистных килограммов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на внешний вид и вес.

Оказалось, Пригожин поправился после долгих усилий над похудением. Знаменитость под руководством стройной жены занимался спортом и ограничивал себя в питании. Однако в последнее время Иосиф Пригожин снова набрал лишние килограммы.

«Я поправился на 20 килограммов. Думаю, сыграли свою жестокую шутку лекарства, которые я принимал, когда болел коронавирусом», – предположил Пригожин.

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