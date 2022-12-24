Наталья Самбурская показала осиную талию в сексуальном черном корсете (фото)

Актриса Настасья Самбурская, знакомая российскому зрителю по сериалу «Универ», 23 декабря опубликовала на своей странице в соцсети фотографии, на которых она запечатлена в настоящем корсете.

Черный корсет утягивает талию артистки настолько, что ее действительно можно назвать «осиной».

«Совсем скоро он станет частью шикарного концертного платья», - написала Настасья.

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