Наталья Самбурская показала осиную талию в сексуальном черном корсете (фото)

Актриса Настасья Самбурская, знакомая российскому зрителю по сериалу «Универ», 23 декабря опубликовала на своей странице в соцсети фотографии, на которых она запечатлена в настоящем корсете.
Черный корсет утягивает талию артистки настолько, что ее действительно можно назвать «осиной».
«Совсем скоро он станет частью шикарного концертного платья», - написала Настасья.
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Настасья Самбурская в черном корсете. Фото: соцсети
Напомним, ранее Настасья Самбурская ответила на вопрос своих поклонников о том, почему она не делает искусственное оплодотворение. По словам девушки, в свои 35 лет она мечтает о семье, а не просто о ребенке.
«И не думаю, что у меня настолько уж все плохо, что я не смогу встретить мужчину, а уж потом, в отношениях, зачать естественным путем», — пояснила актриса.