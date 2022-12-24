С глубоким декольте и ярким макияжем: Семенович в костюме Снегурочки прильнула к Валдису Пельшу

Предновогодняя пора - самая горячая в работе многих российских артистов. Так, к примеру, певица Анна Семенович каждый день участвует в различных мероприятиях, и 23 декабря не было исключением. В этот день Анна вела мероприятие вместе с Валдисом Пельшем.
Артистка поделилась со своими подписчиками видео, на котором она красуется в костюме Снегурочки, а затем - фотоснимком. На нем певица стоит в обнимку с Пельшем, радуя зрителей своей улыбкой и откровенным декольте.
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Семенович пояснила, что работа Снегурочек «вообще не простая», ведь в костюме приходится ходить в течение нескольких часов.
«Очень в нем жарко. Я уже одурела, если честно», - призналась она.
Певица, тем не менее, никогда не унывает - она знает, что ее работа делает людей счастливыми.
«Сейчас 10 минут перерыва и потом опять работать. Работать и радовать людей, дарить им счастье».