С глубоким декольте и ярким макияжем: Семенович в костюме Снегурочки прильнула к Валдису Пельшу

Предновогодняя пора - самая горячая в работе многих российских артистов. Так, к примеру, певица Анна Семенович каждый день участвует в различных мероприятиях, и 23 декабря не было исключением. В этот день Анна вела мероприятие вместе с Валдисом Пельшем.

Артистка поделилась со своими подписчиками видео, на котором она красуется в костюме Снегурочки, а затем - фотоснимком. На нем певица стоит в обнимку с Пельшем, радуя зрителей своей улыбкой и откровенным декольте.

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