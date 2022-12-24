SHAMAN «паразитирует» на теме патриотизма: лидер группы «Земляне» вновь раскритиковал молодого певца

Музыкант, продюсер и художественный руководитель группы «Земляне» Владимир Киселев в своем открытом письме, опубликованном на официальном сайте группы, вновь высказал сомнения по поводу патриотизма певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

Киселев отметил, что «здоровенный бугай» SHAMAN паразитирует на патриотизме, но при этом не едет с концертами на Донбасс и не горит желанием «показать мужскую доблесть». В пример певцу он поставил известных женщин, которые бывают в новых регионах РФ регулярно и ничего не боятся: Юлия Чичерина, Лариса Долина, Юлия Барановская, Елена Север и другие.

По словам продюсера, в настоящее время многие другие артисты и группы, такие как Баста, SHAMAN, группу «Руки Вверх», собирают полные залы и стадионы. Но для выступления на Донбассе они не мотивированы, отметил Киселев.

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