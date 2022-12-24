В одной постели и совершенно обнаженные: Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в клипе группы «Ногу свело»

Актриса Чулпан Хаматова и ее коллега Артур Смольянинов, покинувшие Россию в этом году, вместе снялись в клипе на песню «С Новым годом, сынок!» группы «Ногу свело». Группа, лидером которой является Максим Покровский, уже давненько живет в США и выпускает песни, которые патриотичными назвать трудно.

В клипе 39-летний бывший муж «папиной дочки» Дарьи Мельниковой играет роль супруга 47-летней Хаматовой. Впрочем, разница в возрасте между ними на экране совсем не заметна.

Актеры похожи на ровесников и в сцене в ванной, где они оба обнажены до пояса, и в спальне, где их герои просыпаются в одной постели.

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