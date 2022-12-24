Помогла хорошая память: Михалков рассказал, как он нашел будущую супругу

Российский режиссер и актер Никита Михалков рассказал, что смог найти свою будущую жену Татьяну Соловьеву благодаря своей отличной памяти. Настойчивый артист сумел восстановить путь, чтобы вспомнить, где живет красавица.

Знакомство молодых людей состоялось в 70-х годах. Первый раз пара встретилась в Доме кино.

«Там я увидел Татьяну, которая показалась мне совершенно не похожей на обычных, в нашем сознании, представителей мира моды. Высокая, застенчивая, совершенно не из этой тусовки. Она не знала, чем я занимаюсь, кто я такой, что меня очень подкупило», - рассказал режиссер.

Тогда общение Михалкова с моделью продлилось недолго, так как актеру пришлось отправиться служить в армию. На это время их связь прекратилась, пишет РЕН ТВ.

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