«Очнулся»: Курбан Омаров вспомнил о дне рождения своей маленькой дочери

Накануне скандальная телеведущая Ксения Бородина отметила день рождения дочери Теоны от Курбана Омарова. Малышке исполнилось семь лет. Звездная мама вручила ребенку роскошные подарки. Однако от папы ничего не было слышно, что привело подписчиков в недоумение.
Бизнесмен никак не комментировал радостное событие, заставив поклонников беспокоиться, неужели мужчина забыл о своей дочери?
Однако сегодня Курбан все-таки поделился семейным снимком. В кадре он с удовольствием позирует вместе с сыном от первого брака и дочерью Теоной. Семья посетила магазин игрушек, где приобрела подарок для виновницы торжества.
«Для меня между ними нет разницы. Разница есть лишь в обстоятельствах!» - подписал гордый отец.
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Подписчики бизнесмена, конечно, неоднозначно отреагировали на этот пост. Одни обрадовались тому, что звездный отец наконец-то поздравил малышку, другие же с уверенностью отметили, что Омаров и не собирался никуда исчезать.
«Очнулся», «Ну и слава Богу», «Он и не забывал. Это Ксюша запрещала», - уверены пользователи.
Омаров и его дети. Фото: соцсети
К слову, телеведущая и не скрывает негативных эмоций в адрес экс-мужа. Бородина отказывается пересекаться с бизнесменом даже во время важных для дочери событий.