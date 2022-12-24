«Очнулся»: Курбан Омаров вспомнил о дне рождения своей маленькой дочери

Накануне скандальная телеведущая Ксения Бородина отметила день рождения дочери Теоны от Курбана Омарова. Малышке исполнилось семь лет. Звездная мама вручила ребенку роскошные подарки. Однако от папы ничего не было слышно, что привело подписчиков в недоумение.

Бизнесмен никак не комментировал радостное событие, заставив поклонников беспокоиться, неужели мужчина забыл о своей дочери?

Однако сегодня Курбан все-таки поделился семейным снимком. В кадре он с удовольствием позирует вместе с сыном от первого брака и дочерью Теоной. Семья посетила магазин игрушек, где приобрела подарок для виновницы торжества.