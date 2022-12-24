Разбитое сердце нельзя починить: Рудова рассказала о несчастной любви

Звезда сериалов Наталья Рудова практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Известно, что 39-летняя звезда ни разу не была замужем. Большую часть времени она уделяет своей успешной карьере.

Но сегодня в личном блоге белокурая красотка впервые заговорила о неразделенной любви и намекнула на причины одиночества.

Любопытные подписчики поинтересовались у Натальи, как она справлялась с невзаимными чувствами.

«Не думаю, что разбитое сердце можно починить. Честно, можно лишь надеяться, что самый большой кусочек осколка сможет снова полюбить и довериться», - написала артистка и добавила снимок с заплаканным лицом.

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