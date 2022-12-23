«Точно не выжила из ума»: Ольга Бузова раскритиковала одну из традиций перед Новым годом

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети 

Артистка готова даже отписаться от людей, которые будут поддерживать этот тренд.

Исполнительница Ольга Бузова рассказала, что ее раздражает в предверии зимних праздников. 

Оказалось, Бузова терпеть не может блогеров, которые каждый день до Нового года вещают количество оставшихся суток до волшебной ночи.

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«Есть желание везде ото всех отписаться до первого января. Практически каждый нам всем в декабре сообщает, что скоро Новый год и сколько дней до него осталось. То есть, вы думаете, мы все живем в сентябре и не знаем, сколько дней до Нового года? Я точно не выжила из ума и точно знаю, какое сегодня число и когда Новый год», — рассказала Ольга в своих соцсетях.

Напомним, ранее Ольгу Бузову назвали самой завидной невестой среди артисток. 

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