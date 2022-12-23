Не справляются с Мондезиром: Ефременкова призналась, что наняла няню для малышей-близнецов

Экс-звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова и ее знаменитый бойфренд Мондезир Свет-Амур три месяца назад стали родителями двух близнецов. Бывшие участники телестройки активно делятся в соцсетях радостями и трудностями жизни с малышами.

Некоторое время назад красотка призналась, что с опаской относится с помощницам по воспитанию детей. Юлия не могла представить, как можно оставить новорожденных с чужим человеком. Однако сегодня у Ефременковой появилось важное дело, ради которого пришлось отлучиться от близнецов. Молодая мама призналась, что впервые воспользовалась услугой няни.

У Юлии и Мондезира запланировано важное дело, подробности которого пока не раскрывают своим подписчикам. Однако Ефременкова призналась, что няню она наняла по рекомендации: эта женщина работает у родственников Свет-Амура.