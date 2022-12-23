Не пропустила премьеру «Чебурашки»: Елена Яковлева подчеркнула стройность темными оттенками и кружевом

Актриса Елена Яковлева появилась на премьере фильма «Чебурашка» в строгом образе с асимметричной деталью.
Яковлева отдала предпочтение мешковатым брюкам, которые струились и прикрывали обувь с квадратным мысом. К ним актриса добавила базовую футболку черного цвета. Сумку на длинной цепочке с плетеным узором Елена Яковлева тоже выбрала в цвете ночи.
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И только кардиган Яковлевой был представлен в дымчатом оттенке. Кружевной узор и акцент на плечо добавили шарма образу актрисы.
Елена Яковлева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Напомним, ранее на премьере «Чебурашки» появилась и одна из исполнительниц главных ролей фильма – Полина Максимова. Актриса выбрала для мероприятия платье крупной вязки.