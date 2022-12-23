«Должна была выбрать наконец-то себя»: Ксения Бородина попросила прощения у дочери

Бывшая жена Курбана Омарова — Ксения Бородина — заявила, что ее наследница после вечеринки в честь дня рождения горько плакала.
Причиной слез стали памятные ролики, которые показывали в течение вечеринки. Теона Омарова смотрела на видео из семейного архива и невольно вспоминала время, когда ее мама и папа были вместе.
После дня рождения Теона не смогла скрыть слез от Ксении Бородиной.
«Знаете, такие слезы обиды, горячие слезы, которые душат», — призналась Бородина.
Ксения Бородина поняла, что сделала больно дочке. Поэтому она публично попросила прощения у малышки.
«Теона, я очень сильно люблю тебя и хочу, чтобы ты знала, что я ради тебя была готова на многое. Но, видно, пришел момент, когда я должна была выбрать наконец-то себя, и это правильно», — отметила Ксения в личном микроблоге.
Напомним, ранее стало известно о суммах, потраченных на подарки для Теоны.