«Должна была выбрать наконец-то себя»: Ксения Бородина попросила прощения у дочери

Бывшая жена Курбана Омарова — Ксения Бородина — заявила, что ее наследница после вечеринки в честь дня рождения горько плакала.

Причиной слез стали памятные ролики, которые показывали в течение вечеринки. Теона Омарова смотрела на видео из семейного архива и невольно вспоминала время, когда ее мама и папа были вместе.

После дня рождения Теона не смогла скрыть слез от Ксении Бородиной.