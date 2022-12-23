Приходилось общаться с воздухом: Полина Максимова в актуальном платье рассказала о съемках «Чебурашки»

Исполнительница главной роли в комедии для всей семьи «Чебурашка» Полина Максимова появилась на премьере кинокартины.
Максимова отдала предпочтение лаконичному образу без лишних деталей. Блондинка надела вязаное платье по фигуре с открытыми плечами горчичного цвета. К нему актриса добавила украшение в виде бутонов роз. Их Полина прикрепила на голову.
Максимова поделилась подробностями съемочного процесса. Актриса рассказала, что не всегда ей приходилось играть на площадке с коллегой Ольгой Кузьминой в образе Чебурашки. Иногда она просто представляла анимационного персонажа.
Полина Максимова на премьере фильма «Чебурашка». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
На съемках Полина Максимова могла разговаривать с воздухом. При этом в голове у знаменитости был образ Чебурашки.
Так происходило, потому что у Чебурашки был дублер — специальная кукла. И в то же время Ольга Кузьмина переодевалась в главного героя комедии.