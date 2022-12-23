Приходилось общаться с воздухом: Полина Максимова в актуальном платье рассказала о съемках «Чебурашки»

Исполнительница главной роли в комедии для всей семьи «Чебурашка» Полина Максимова появилась на премьере кинокартины.

Максимова отдала предпочтение лаконичному образу без лишних деталей. Блондинка надела вязаное платье по фигуре с открытыми плечами горчичного цвета. К нему актриса добавила украшение в виде бутонов роз. Их Полина прикрепила на голову.

Максимова поделилась подробностями съемочного процесса. Актриса рассказала, что не всегда ей приходилось играть на площадке с коллегой Ольгой Кузьминой в образе Чебурашки. Иногда она просто представляла анимационного персонажа.