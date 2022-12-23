Президент России наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Народная певица и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина уверенно шагает по стезе государственных наград.
На портале правовой информации появился Указ Президента России от 22 декабря о награждении 72-летней артистки орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звезда эстрады удостоилась почетной награды за «большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность».
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Напомним, IV степень данного ордена Надежда Георгиевна получила в 2010 году, III степень – в 2016-м. Также она имеет ордена Почета (1999), Дружбы (2005), Святого Станислава (2006) и Франциска Скорины (2006). Бабкина является народной артисткой РСФСР, Чечни, Ингушетии и Карелии.