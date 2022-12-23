Президент России наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Народная певица и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина уверенно шагает по стезе государственных наград.

На портале правовой информации появился Указ Президента России от 22 декабря о награждении 72-летней артистки орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звезда эстрады удостоилась почетной награды за «большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».