«Конечно, всем хочется»: Ольгу Бузову признали самой желанной невестой

Исполнительницу Ольгу Бузову назвали одной из самых завидных невест в России.

Такое заявление сделала артистка Эвелина Бледанс. Хотя и саму знаменитость с огненными волосами мечтают увидеть в роли жены многие мужчины страны.

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После развода с бизнесменом Александром Семиным Эвелина Бледанс больше не вышла замуж. Сама актриса просит не вносить ее кандидатуру в список завидных невест шоу-бизнеса.