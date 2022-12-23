Юрий Куклачев встретит Новый год в колонии

Знаменитый дрессировщик кошек, клоун Юрий Куклачев поделился своими планами на Новый год. Они довольно необычны.

«Встретить Новый год я планирую в колонии. Это детская колония в Кировограде (Свердловская область). Уже четвертый год мы работаем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, и там кировоградская колония. Я приезжаю к детям в заключении, которые совершили ошибки, поздравляю», — рассказал артист, добавив, что в колонии находятся подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Куклачев посещает детские колонии вот уже около 15 лет, раньше с ним ездили Иосиф Кобзон, Армен Джигарханян. Такие посещения очень помогают ребятам, настроенным на исправление.

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