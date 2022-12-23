«Почему люди так закомплексованы?»: Викторию Боню возмутило поведение Ксении Бородиной

Бизнесвумен Викторию Боню удивила закомплексованность телеведущей Ксении Бородиной. Знаменитость пришла к такому выводу после того, как оказалась в блоке у экс-жены Курбана Омарова.
Боня рассказала о блокировке после того, как в Сети появился список самых просматриваемых страниц в соцсетях. Бородина и Боня оказалось на одной строчке — на седьмом месте.
«Ой, как приятно! Спасибо, что читаете меня. Бородина не переживет, что на одной строчке со мной», — посмеялась Боня.
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«Бородина меня блокнула, ну хоть не будет теперь следить за мной и комментировать то, о чем я говорю. А вообще возникает вопрос: почему люди так закомплексованы? Что мешает им быть счастливыми?» — заявила Боня в соцсетях.
Напомним, ранее Ксения Бородина потратила огромные суммы на подарки для дочери. Серьги за 600 тысяч рублей, денежные вееры и многое другое получила наследница Курбана Омарова.