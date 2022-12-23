«Почему люди так закомплексованы?»: Викторию Боню возмутило поведение Ксении Бородиной

Бизнесвумен Викторию Боню удивила закомплексованность телеведущей Ксении Бородиной. Знаменитость пришла к такому выводу после того, как оказалась в блоке у экс-жены Курбана Омарова.

Боня рассказала о блокировке после того, как в Сети появился список самых просматриваемых страниц в соцсетях. Бородина и Боня оказалось на одной строчке — на седьмом месте.

«Ой, как приятно! Спасибо, что читаете меня. Бородина не переживет, что на одной строчке со мной», — посмеялась Боня.

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