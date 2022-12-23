Александре Трусовой придется пропустить чемпионат России

В предстоящем чемпионате России по фигурному катанию не будет одной из самых ярких спортсменок — Александры Трусовой. Стало известно, что у Александры ухудшилось самочувствие.

Она упорно тренировалась все последнее время, но недавно почувствовала недомогание. Напомним, Александра Трусова стала серебряным призером пекинских Олимпийских игр в женском одиночном катании.

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Кроме того, в копилке наград фигуристки — бронза на чемпионате мира 2021 года.

По материалам издания Аrgumenti.ru.