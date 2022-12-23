Первый канал покажет церемонию вручения «Золотого граммофона»

25 декабря Первый канал покажет церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». В этом году заветная статуэтка оказалась в руках самых популярных исполнителей, среди которых — Лариса Долина, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Пресняков и другие.

Не осталась без приза знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская — ей вручили специальную награду «Легенда русской музыки». Любовь Успенская и Елена Север исполнили для зрителей композицию «Россия».

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Особыми гостями церемонии стали Николай Носков, Ivan и Игорь Романов и Стас Пьеха, в их исполнении прозвучала песня «Не вставай на колени», вызвавшая настоящие овации в зале.

По материалам «Русского радио».