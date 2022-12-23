«Ходит за высоким забором»: чем займется Алла Пугачева после возвращения в Россию на Новый год

На днях СМИ сообщили о возможном скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Соседи Примадонны в деревне Грязь рассказали журналистам, что в замок звездной семьи в последнее время наведываются клининговые службы. Не иначе как отмывают жилище к приезду хозяев.
Блогер Лена Миро тут же предположила, чем займется дом Алла Пугачева. В «Живом журнале» Лена Миро рассказала, какие дела, по ее мнению, ждут Аллу Борисовну. Спектр огромный — от тура по России до выращивания клубники.
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«И вот ходит Пугачева за высоким забором, думает. Как о чем? О жизни, конечно же. Хочет дать еще один прощальный тур по стране, объехать всю — от Камчатки до Калининграда, но кто купит билеты? В этом — проблема. Можно, наверное, заняться разведением ремонтантной клубники. Выйти на балкон и осмотреть окрестности. Снег почистить — для здоровья полезно. В общем, занятий много, если хочешь найти их», — написала Лена Миро.