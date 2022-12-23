Лана Дель Рей купила только один билборд для продвижения нового альбома и установила его в городе бывшего парня

Да что вы знаете о том, как посылать знаки бывшим?!
В марте 2023 года у певицы Ланы Дель Рей выйдет девятый студийный альбом с длинным названием Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd («Ты знал, что под бульваром Оушен есть туннель?»).
Самое время пиарить пластинку, но 37-летняя звезда заказала под это дело только один рекламный щит. Она сообщила об этом поклонникам в социальной сети, подчеркнув, что билборд только один, и находится он не в Лос-Анджелесе, где живет певица, а в городе Талса (штат Оклахома).
Лана Дель Рей показала единственный рекламный щит своего нового альбома. Фото: соцсети
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Фанаты быстро вычислили, что выбор места не случайный: в этом городе живет бывший парень Ланы, с которым она рассталась в 2020 году. Речь идет о Шоне Ларкине — сержанте полиции в отставке и звезде телешоу про американских полицейских. Ранее сообщалось, что пара не может быть вместе из-за сильной разницы в рабочих графиках певицы и бывшего копа.
Самое время для коронной фразы: «Совпадение? Не думаю».