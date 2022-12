Лана Дель Рей купила только один билборд для продвижения нового альбома и установила его в городе бывшего парня

Да что вы знаете о том, как посылать знаки бывшим?!

В марте 2023 года у певицы Ланы Дель Рей выйдет девятый студийный альбом с длинным названием Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd («Ты знал, что под бульваром Оушен есть туннель?»).

Самое время пиарить пластинку, но 37-летняя звезда заказала под это дело только один рекламный щит. Она сообщила об этом поклонникам в социальной сети, подчеркнув, что билборд только один, и находится он не в Лос-Анджелесе, где живет певица, а в городе Талса (штат Оклахома).