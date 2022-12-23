Бесстыдная Михалкова показала манкую щель, чтобы мужчины упали: и взглядом манит порочно

Актриса Юлия Михалкова, пожалуй, знает о соблазнении все. А иначе как объяснить притягательную силу ее кадров в соцсетях? Что не фото — то море комментариев от мужчин, которые челюсти роняют каждый раз при виде звезды.

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Историк моды Александр Васильев как-то сказал, что нет ничего притягательнее для сильной половины человечества, чем женщина, облаченная в мужскую одежду. Правда, для этого дама должна быть женственной. Ее манкость и привлекательность от маскулинного наряда изрядно усиливаются.

Михалкова знает об этом не на словах и вовсю использует этот прием. Во «ВКонтакте» она обнародовала кадр в белом костюме, жакет которого расстегнулся внизу и образовал манящую щель. Мужчины-подписчики не были оригинальны и в этот раз! Аккаунт Юлии просто разорвался от восторженных комментариев!