«Смешали все в кучу»: как Агутин выкрутился после волны слухов о разводе с Варум

Леонид Агутин сам подогрел слухи о расставании с Анжеликой Варум, когда выпустил композицию под названием «Последний трек». Услышав свежий хит музыканта, многие поклонники подумали, что таким образом муж певицы намекнул на семейные дрязги и возможный развод.
Однако сам артист посоветовал фанатам слушать больше музыки и перестать сплетничать, додумывая лишнего.
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Похоже, что Леонид Агутин был весьма расстроен тем, что снова оказался среди тех, кому приписывают семейные склоки. Артист надеялся, что журналисты обратятся за комментарием к пресс-службе вместо того, чтобы додумывать слухи.
«Смешали все в кучу и выдают... Их понять можно! Зарабатывать-то надо, а с известным именем в заголовке больше кликов. Невозможно только понять, куда исчезло уважение к собственным читателям», — таким сообщением из своего фан-клуба исполнитель поделился у себя на странице во «ВКонтакте».
Кстати, Леонида Агутина и Анжелику Варум разводят далеко не в первый раз. Однако парочка упорно отбивается от сплетен. У супругов есть общая дочка Елизавета, которая давно перебралась в Штаты.