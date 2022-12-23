«Смешали все в кучу»: как Агутин выкрутился после волны слухов о разводе с Варум

Леонид Агутин сам подогрел слухи о расставании с Анжеликой Варум, когда выпустил композицию под названием «Последний трек». Услышав свежий хит музыканта, многие поклонники подумали, что таким образом муж певицы намекнул на семейные дрязги и возможный развод.

Однако сам артист посоветовал фанатам слушать больше музыки и перестать сплетничать, додумывая лишнего.

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Похоже, что Леонид Агутин был весьма расстроен тем, что снова оказался среди тех, кому приписывают семейные склоки. Артист надеялся, что журналисты обратятся за комментарием к пресс-службе вместо того, чтобы додумывать слухи.