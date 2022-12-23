Упавшая на рельсы метро девушка выжила, благодаря посещению концертов Гвен Стефани

Новость из разряда «нарочно не придумаешь».

Жительницу нью-йоркского Бруклина случайно толкнули на рельсы в метро. 22-летняя девушка упала на пути, получила травмы, но сумела подскочить и ловко забраться обратно на платформу до того, как подъезжающий поезд чуть было не сделал эту историю максимально трагичной.

Пять баллов девушке за ловкость и сноровку! Но чудом спасшаяся американка сделала неожиданное признание. Она рассказала журналистам, что научилась так мастерски карабкаться во время концертов любимой певицы Гвен Стефании.