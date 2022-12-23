Упавшая на рельсы метро девушка выжила, благодаря посещению концертов Гвен Стефани

Новость из разряда «нарочно не придумаешь».
Жительницу нью-йоркского Бруклина случайно толкнули на рельсы в метро. 22-летняя девушка упала на пути, получила травмы, но сумела подскочить и ловко забраться обратно на платформу до того, как подъезжающий поезд чуть было не сделал эту историю максимально трагичной.
Пять баллов девушке за ловкость и сноровку! Но чудом спасшаяся американка сделала неожиданное признание. Она рассказала журналистам, что научилась так мастерски карабкаться во время концертов любимой певицы Гвен Стефании.
«Это потому, что Гвен так часто звала меня на сцену, — пояснил девушка каналу Fox 5. - Вот почему мое тело знало, что нужно делать».
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Позже в интервью The Wall Street Journal сама певица рассказала, что знает эту фанатку и следит за ее жизнью. Девушку зовут Мэдди Коул, она была «на миллионе шоу» Стефании и подражает стилю звезды в одежде. Некоторых поклонников артистка видит так часто, что они практически стали ее знакомыми людьми. И эта «альпинистка» оказалось одной из них.