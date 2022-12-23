«Ура! Можно не скрывать»: беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» показала подросший животик

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко долгих четыре года не рассказывала поклонникам ничего о своей личной жизни.

Как оказалось, все это время Алиана Устиненко шла к своей мечте — стать мамой второй раз. Как только эта цель приобрела четкие очертания, Алиана Устиненко стала более откровенной.

В эту пятницу, 23 декабря, Алиана Устиненко рассказала в Сети, что готовится стать мамой. Срок беременности уже довольно приличный для того, чтобы перестать ее прятать от окружающих.