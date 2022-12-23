«Ура! Можно не скрывать»: беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» показала подросший животик

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко долгих четыре года не рассказывала поклонникам ничего о своей личной жизни.
Как оказалось, все это время Алиана Устиненко шла к своей мечте — стать мамой второй раз. Как только эта цель приобрела четкие очертания, Алиана Устиненко стала более откровенной.
В эту пятницу, 23 декабря, Алиана Устиненко рассказала в Сети, что готовится стать мамой. Срок беременности уже довольно приличный для того, чтобы перестать ее прятать от окружающих.
«Ура! Можно не скрывать», — написала Алиана Устиненко в микроблоге и продемонстрировала подросший животик.
Подросший животик беременной Алианы Устиненко. Фото: соцсети
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Алиана Устиненко пообещала отныне быть более разговорчивой и делиться деталями долгожданной беременности.
«Это долгий путь и долгая история с радостью и слезами. Я хочу делиться этим с вами», — призналась Алиана Устиненко поклонникам.
Напомним, будущий ребенок станет для Алианы Устиненко вторым. У нее есть восьмилетний сын Роберт от брака с Александром Гобозовым. Малыша Устиненко ждет от нового избранника, о котором пока ничего не рассказывает.