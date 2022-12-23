Оглушительный пердимонокль! Валя Карнавал перемудрила с лицом — нос теперь пятачком (видео)

Валю Карнавал в последнее время люди просто не узнают: она сильно похудела, покрасила волосы, да и лицо звезды явно похорошело.

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Многие считают, что Валя вовсю готовится к свадьбе с Сашей Стоуном и поэтому старается выглядеть на все сто процентов.

Блогерша не раскрывает своих бьюти-секретов, однако на последних кадрах в соцсетях, звезда похоже слишком перестаралась или с макияжем лица, или с наложением маски. Ее носик выглядит черным и вздернутым, как пятачок!

А как вы считаете, Валя Карнавал похорошела?