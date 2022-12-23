«Во мне стучит сердце второе»: Алиана Устиненко из «Дома-2» ждет ребенка

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога.
Она сообщила, что беременна и ждет второго ребенка. Алиана Устиненко в честь этого события записала клип, в котором предстала с округлившимся животом.
Так что, в эту пятницу, 23 декабря, Алиана Устиненко вместе со своей беременностью презентовала новую песню.
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«Во мне стучит сердце второе. Долгожданная беременность, долгожданный малыш, долгожданная жизнь, о которая я всегда мечтала. Хочу поделится с вами эти эмоциями, этими чувствами и подарить эту особенную песню «Новая жизнь». Это безусловная любовь, моя и твоя, и я дарю и делюсь частичкой своей любви с вами», - поделилась Алиана Устиненко.
Напомним, у Алианы Устиненко, которая 31 декабря отметит 29-й день рождения, есть сын от Саши Гобозова Роберт. Мальчик родился в мае 2014 года, сейчас ему восемь с половиной лет. Второго ребенка Алиана Устиненко ждет от нового избранника.