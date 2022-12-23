«Во мне стучит сердце второе»: Алиана Устиненко из «Дома-2» ждет ребенка

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога.

Она сообщила, что беременна и ждет второго ребенка. Алиана Устиненко в честь этого события записала клип, в котором предстала с округлившимся животом.

Так что, в эту пятницу, 23 декабря, Алиана Устиненко вместе со своей беременностью презентовала новую песню.

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