«Бестолковая, ведет себя невоспитанно»: Салтыкова набросилась на Кудрявцеву после ухода из «Суперстар! Возвращение»

В ближайшее воскресенье, 25 декабря, телезрители увидят уже восьмой по счету выпуск популярного шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».

А по итогам предыдущей, седьмой, программы проект покинула певица Ирина Салтыкова. Члены жюри шоу Стас Пьеха и Лера Кудрявцева поставили низкие оценки Ирине Салтыковой, в результате она набрала минимальное количество баллов.

Ирина Салтыкова дала понять, что обижена на обоих, и считает, что Пьеха и Кудрявцева постоянно перегибают палку. А вот два других члена жюри — Сергей Соседов и Маша Распутина — образцы корректности.

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