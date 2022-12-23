«Бестолковая, ведет себя невоспитанно»: Салтыкова набросилась на Кудрявцеву после ухода из «Суперстар! Возвращение»

В ближайшее воскресенье, 25 декабря, телезрители увидят уже восьмой по счету выпуск популярного шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».
А по итогам предыдущей, седьмой, программы проект покинула певица Ирина Салтыкова. Члены жюри шоу Стас Пьеха и Лера Кудрявцева поставили низкие оценки Ирине Салтыковой, в результате она набрала минимальное количество баллов.
Ирина Салтыкова дала понять, что обижена на обоих, и считает, что Пьеха и Кудрявцева постоянно перегибают палку. А вот два других члена жюри — Сергей Соседов и Маша Распутина — образцы корректности.
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«Стас Пьеха меня разочаровал, кстати, он мне нравился, я считала его воспитанным парнем, теперь понимаю, что ошибалась. А что касается выпадов Леры Кудрявцевой — разве это нормально? Ладно, когда молодежь бестолковая — я это прощаю, но когда взрослые люди ведут себя невоспитанно… Сначала я выслушивала критику в свой адрес с юмором, а потом они перегнули палку», — высказалась Ирина Салтыкова.
По материалам «Вокруг ТВ»