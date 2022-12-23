Дженнифер Лопес назвала 5 секретов своей вечной молодости и красоты: в 53 выглядит, как в 20!

Внешность Дженнифер Лопес уже много лет вызывает восторг у ее поклонников. В свои 53 года она сумела сохранить не только роскошную фигуру, но и отличное состояние кожи лица. При этом кардинальных вмешательств бьюти-специалистов у нее совсем не видно.

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Мало того, артистка уверяет публику, что ни разу в жизни не делала ботокс! Она всего лишь системно руководствуется пятью секретами молодости и красоты.

Во-первых, она хорошо очищает кожу каждый день перед нанесением крема или маски. Так средство впитывается лучше и действует сильнее. Во-вторых, постоянно увлажняет кожу, чтобы она медленнее старела.

В-третьих, защищает от ультрафиолета специальными средствами по той же причине. В-четвертых, всегда высыпается по ночам. И в-пятых, старается сохранять отличное настроение и быть счастливой.

Лопес убеждена, что никакая косметика не поможет, если вас будет поглощать уныние. Плохое настроение всегда сразу вино на лице.

Источник: YouTube-канал Vogue.