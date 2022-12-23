Крупный малыш во всем белом, поменьше — в желтом: Юлия Ефременкова понянчила перед камерой сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир 22 сентября впервые стали родителями. На свет появились их сыновья-близнецы. Накануне, 22 декабря, мальчикам исполнилось по три месяца.

В честь этого события Юлия Ефременкова записала видео и поделилась им в микроблоге. В кадре она по очереди нянчит сначала одного, потом второго сына. Один из малышей крупнее брата на целый килограмм. Его Юлия Ефременкова для съемок нарядила во все белое. А второго, который поменьше, облачила в желтую кофточку и штанишки цвета капучино.

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