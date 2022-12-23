Крупный малыш во всем белом, поменьше — в желтом: Юлия Ефременкова понянчила перед камерой сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир 22 сентября впервые стали родителями. На свет появились их сыновья-близнецы. Накануне, 22 декабря, мальчикам исполнилось по три месяца.
В честь этого события Юлия Ефременкова записала видео и поделилась им в микроблоге. В кадре она по очереди нянчит сначала одного, потом второго сына. Один из малышей крупнее брата на целый килограмм. Его Юлия Ефременкова для съемок нарядила во все белое. А второго, который поменьше, облачила в желтую кофточку и штанишки цвета капучино.
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«Сегодня три месяца со дня рождения малышей. Даже не верится, что мы уже три месяца родители. Мои сыночки, спасибо вам, что каждый день, несмотря на трудности, вы делаете меня самой счастливой», — написала под видео Юлия Ефременкова.