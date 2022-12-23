Аккуратный носик, длинные реснички: Саша Артемова из «Дома-2» показала лицо дочери

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова уже три года с лишним умело скрывает дочь от поклонников. Снимки и даже видео с участием малышки Саша Артемова в микроблоге публикует, но всякий раз девочка появляется строго развернутой к камере спиной. Саша строго бдит за этим.
Но в этот раз молодая мама сделала исключение. Саша Артемова поделилась снимком дочери, на котором та запечатлена в профиль. Виден аккуратный носик малышки и длинные ресницы.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Дочь Саши Артемовой. Фото: соцсети
Под снимком с дочкой Саша Артемова с болью рассказала о своем отце, который отказался от общения с ней много лет назад.
«Вы знаете, у меня иногда так наворачиваются слезы, что мой родной отец не знает ничего обо мне, не знает ничего о моем ребенке. Не знает, какой у меня любимый цвет, любимое время года и любимый поэт. Не знает, какая любимая игрушка у дочки. И жалко в этом всем то, что он, 10000%, периодически смотрит на меня (я чувствую это нутром) и не может найти в себе силы просто позвонить. Я даже не говорю о том, чтобы просто написать! А жизнь проходит, жизнь пролетает, как комета, и вчера уже не вернуть», - написала Саша Артемова.