Аккуратный носик, длинные реснички: Саша Артемова из «Дома-2» показала лицо дочери

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова уже три года с лишним умело скрывает дочь от поклонников. Снимки и даже видео с участием малышки Саша Артемова в микроблоге публикует, но всякий раз девочка появляется строго развернутой к камере спиной. Саша строго бдит за этим.

Но в этот раз молодая мама сделала исключение. Саша Артемова поделилась снимком дочери, на котором та запечатлена в профиль. Виден аккуратный носик малышки и длинные ресницы.

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