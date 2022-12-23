Пропавшая Варум возобновила выступления в России за 20 тысяч евро

Певица Анжелика Варум, исчезнувшая весной со всех радаров, объявилась в канун Нового года — пришло время зарабатывать. Звезда сначала отметилась с концертом в городе Иваново, о чем рассказал известный продюсер Борис Рубиновский, затем в Москве — выступила на корпоративе.
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О том, что Варум блистала на сцене одного ирландского паба Москве, сообщил Telegram-канал Readovka. Там размещено видео с мероприятия, где стройная, красивая и счастливая жена Агутина исполняет одну из своих песен. Отмечено, что ценник за подобный ангажемент у Варум нескромный — 20 тысяч евро.
По материалам Telegram-канала Readovka