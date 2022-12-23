Новости шоу-бизнеса: Варум застали в объятиях с новым мужчиной, Пугачева собирается в Россию, Волочкова выдумала жениха

Пугачева собирается в Россию

Алла Пугачева собирается в Россию. Поползли слухи о том, что 30 декабря она прилетит в Москву. Дело в том, что в замке началась генеральная уборка – клининговые службы не раз были замечены у ворот особняка в Грязи.

Довлатова рассказала о разочаровании от Пугачевой

Алла Довлатова заявила, что разочарована поступком Аллы Пугачевой. Она сравнила певицу с Пушкиным – мол, другой такой не будет. Только вот ее отъезд из страны никак не вяжется с всенародным признанием.

Солнцев считает, что жениха у Волочковой не существует

Рустам Солнцев заявил, что Анастасии Волочковой следовало бы закусывать во время возлияний. Поскольку она выдумала себе жениха, которого не существует, считает шоумен.

Варум обнаружилась в объятиях другого мужчины

Анжелика Варум пропала с радаров еще весной. Но накануне обнаружилась – целая, невредимая, счастливая и в объятиях другого. На фоне слухов о разводе с Леонидом Агутиным певица имела неосторожность обниматься с продюсером в Иваново. Что только усилило сплетни про ее развод.