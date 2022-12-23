«Киркоров и другие раньше ее в одно место целовали»: вот почему Пугачева паникует в эмиграции

Многие звезды в этом году уехали из страны. В числе эмигрантов оказалась и Алла Пугачева. Всенародная любимица перебралась с семьей в Израиль, успев не раз оскорбительно высказаться в адрес россиян. За это она подверглась критике как от бывших поклонников, так и от коллег.

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Сейчас Пугачева взвыла на чужбине, рассказал ее бывший стилист Джордж Ровалс «Царьграду». Все потому, что о примадонне не вспоминают – с глаз долой, из сердца вон. И даже Филипп Киркоров, по словам парикмахера, отвернулся.

«Никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать», - рассказал Ровалс.

Действительно, если еще летом Киркоров требовал не трогать Пугачеву, то после ее окончательной осенней эмиграции публично даже не вспоминает.