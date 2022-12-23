Округлость выглядывает: Юлия Михалкова распахнулась, чтобы показать прелести

39-летняя Юлия Михалкова любит делиться с подписчиками фотографиями со съемок. Красотка обладает формами на зависть, а также фигурой, о которой мечтают многие ее ровесницы, потому не стесняется демонстрировать ракурсы на грани.

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Вот и в новой фотосессии красотка решилась на откровенное. Она надела пушистую шубку на голое тело, оставив только лиф на тонкой перемычке. Верхнюю одежду звезда не застегивала, а специально распахнулась, причем так, что прелести выглянули наружу. Подписчики при виде такого просто ахнули.