Оливье стал дороже, чем в прошлом году

Россиянам сообщили, что одно из традиционных блюд на новогоднем столе теперь обойдется дороже.

Оказалось, приобретение оливье будет на семь процентов дороже, чем в 2021-м году.

«Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки – 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году», – отметили в ria.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если рассчитывать салат на четверых человек, то придется потратить 481 рубль. А это на 34 рубля больше, чем в прошлом году.