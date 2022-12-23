Оливье стал дороже, чем в прошлом году

Россиянам сообщили, что одно из традиционных блюд на новогоднем столе теперь обойдется дороже.
Оказалось, приобретение оливье будет на семь процентов дороже, чем в 2021-м году.
«Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки – 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году», – отметили в ria.ru.
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Если рассчитывать салат на четверых человек, то придется потратить 481 рубль. А это на 34 рубля больше, чем в прошлом году.
Так, маринованные огурцы подорожали на 38 процентов, укроп и петрушка – на 23 процента, а зеленый горошек – на 18 процентов.
Стоимость репчатого лука увеличилась на 13 процентов, вареной колбасы – на 2 процента. Не стоит забывать и про майонез — на 17 процентов.
При этом цена на картофель снизилась на 22 процента и на морковь на 3 процента. А куриные яйца стали дешевле на один процент.