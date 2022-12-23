«Да кому ты нужна!»: Шахназаров назвал Наргиз татуированной лысиной и высмеял ее версию о депортации

Наргиз Закирова. Фото: Global Look Press

Наргиз Закирова. Фото: Global Look Press

Певица рассказала про почести, журналист их опроверг.

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал рассказ Наргиз Закировой о том, как ей отказали во въезде в Россию. С ее слов, пограничники извинялись, просили сфотографироваться и депортировали из страны в бизнес-классе самолета.

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По мнению Шахназарова, все это неправда. Обозреватель в программе «Полный Абзац» на YouTube вывел на чистую воду скандальную певицу.

«Эта татуированная лысина спокойно реагировала. Да кому ты нахер нужна, по большому счету», - посмеялся журналист. И объяснил: «Честно по поводу Закировой: великолепный вокал, прекрасный. Но даже красиво уехать не смогла. Ну кому ты нахер нужна здесь, Наргиз, ну правда!».

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