«Да кому ты нужна!»: Шахназаров назвал Наргиз татуированной лысиной и высмеял ее версию о депортации

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал рассказ Наргиз Закировой о том, как ей отказали во въезде в Россию. С ее слов, пограничники извинялись, просили сфотографироваться и депортировали из страны в бизнес-классе самолета.

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По мнению Шахназарова, все это неправда. Обозреватель в программе «Полный Абзац» на YouTube вывел на чистую воду скандальную певицу.