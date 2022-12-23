Когда нечего петь: раскрыт секрет хайпа Кристины Орбакайте

Старшая дочка Аллы Пугачевой, 51-летняя Кристина Орбакайте «осталась» в России после февраля 2022 года, в отличие от своей мамы. Певица активно выступает, участвует в шоу и новогодних съемках.
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Блогер и журналист Алена Жигалова считает, что артистка непотопляема даже без поддержки своей влиятельной мамы. И вот почему: на хайпе звезда держится благодаря незатейливым песням, но с глубоким подтекстом – поет о себе любимой. Жигалову осенило это после прослушивания одной из последних песен Орбакайте – «Я Кристина Орбакайте».
«Мы узнаем из этой песни, что на душе у Кристины Орбакайте, и она на всякий случай напоминает всем, чтобы ее не перепутали с мамой, с которой они сейчас стали очень похожи.
И какая потрясающая формула хита - когда нечего петь, нет настоящих хитов, просто пойте сами про себя, зато и напомните публике, как вас зовут, чтобы не забыла», - высказалась Жигалова в новом выпуске новостей на YoyTube-канале Super.