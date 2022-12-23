Когда нечего петь: раскрыт секрет хайпа Кристины Орбакайте

Старшая дочка Аллы Пугачевой, 51-летняя Кристина Орбакайте «осталась» в России после февраля 2022 года, в отличие от своей мамы. Певица активно выступает, участвует в шоу и новогодних съемках.

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Блогер и журналист Алена Жигалова считает, что артистка непотопляема даже без поддержки своей влиятельной мамы. И вот почему: на хайпе звезда держится благодаря незатейливым песням, но с глубоким подтекстом – поет о себе любимой. Жигалову осенило это после прослушивания одной из последних песен Орбакайте – «Я Кристина Орбакайте».