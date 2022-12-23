Леонид Агутин впервые сделал заявление о разводе с Анжеликой Варум

За последние дни вокруг семьи Леонида Агутина и Анжелики Варум появилась масса слухов. Представив новую песню, едва ли артист ожидал, что люди воспримут ее как признание о личной драме – мол, это прощальное. А вскоре и саму Варум нашли в объятиях другого мужчины в Иваново.

Агутин решил прервать молчание и сделал заявление в своем Telegram-канале. Он сделал перепост объявления, посчитав исчерпывающим текст своих фанатов.

«Важное объявление! Распространяемые в сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой. В ход пустили и новую песню «Последний трек» группы «3333», которую поддержал Леонид, и фото Анжелики с организатором ее недавнего концерта», - гласит текст.

Сам Агутин призвал «слушать больше музыки». Кстати, его новая песня, из-за которой и заварилась вся каша с разводом, уже вышла на музыкальные платформы.