«Глупость пожилой женщины»: Вайкуле прилетело за содержание СССР от Антонова

Певец Юрий Антонов спустил артистку с небес на землю. Он считает, что Лайма, говоря так о себе, примеряет королевскую мантию на плече, которую никогда не носила, да и топовой певицей-то никогда не была.

«Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол Алла содержала Россию, в то время как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да, никто», - высказался Антонов в интервью kp.ru.

Критик Сергей Соседов и вовсе считает, что Вайкуле, заявляя такое, выжила из ума. Об уровне мастерства певицы эксперт высказался уничижительно.