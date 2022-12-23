Валя Карнавал натянула на объемистую плоть прозрачную одежду: белье видно, «ложбинка» светится

Певица, блогер Валентина Карнаухова, настоящее имя которой – Валя Карнавал, после блокировки действий в TikTok никуда не пропала. Она перебралась в Telegram и «Вконтакте», где с новой силой стала активничать и привлекать в ряды своих фанатов новых подписчиков.

Людей у Вали, действительно, прибавилось – помогли «Звезды в Африке» с ее участием и грядущая свадьба с Сашей Стоуном. Также Валя не гнушается использовать приемчики с откровенным контентом – красавицу щедро одарила природа, поэтому ей есть что показать.

Новое фото Вали – как раз из такой области. Красавица натянула на свою объемистую грудь прозрачные одежды, не постеснявшись, что видно белье и сами округлости, и красиво возлежала на софе, демонстрируя эффектный ракурс.